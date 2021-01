Innspillingen av Borderlands-filmen begynner snart

Du ser på Annonser

Før gikk veien vanligvis fra film til spill, men i den siste tiden har det gått motsatt vei. En Monster Hunter-film ble lansert forrige måned, og på på vei er også filmadapsjoner av Resident Evil og Uncharted.

En annen filmproduksjon fansen har sett frem til er Borderlands. Det har vært stille rundt prosjektet en stund nå, men nå har Adam Goodman, sjef for MicAtlantic Films, avslørt at innspillingen snart vil begynne i Ungarn.

"We're opened up space for a Lionsgate film, Borderlands, we're doing season three of Jack Ryan for Paramount TV, and we're doing a Marvel project, which, for the usual security reasons, I can't talk about," forteller Goodman til Hollywood Reporter.

Det er selvfølgelig lenge igjen til vi får se filmen, men det er godt å vite at produksjonen i hvert fall gjør fremskritt.

I regissørstolen sitter Eli Roth, mens filmens stjerner er Kevin Hart og Cate Blanchett.