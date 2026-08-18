Innspillingen av den 11. og siste filmen i «Fast and Furious-serien starter i desember

Etter å ha ventet i årevis på konkrete nyheter om hvordan «Fast and Furious»-serien skulle avsluttes på en verdig måte, ser det ut til at arbeidet snart vil starte på den 11. og siste filmen i serien. Denne informasjonen kommer fra Vin Diesel selv, da stjernen som spiller Dom Toretto snakket med Variety for å forklare at produksjonen av « Fast Forever, som filmen heter, vil starte i desember.

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«Vi begynner å filme i desember, hvis jeg klarer å innfri forespørselen fra studioet.»

Diesel avslørte deretter at ventetiden på denne filmen delvis skyldes de hyppige omskrivningene prosjektet har gjennomgått, da fire forskjellige forfatterteam ble brukt for å sikre at manuset ble slik Diesel var fornøyd med.

«Jeg skal fortelle dere noe personlig. Det var etter fire forskjellige forfattere, fire år med utvikling, og etter at jeg hadde lest manuset, halvveis gjennom, kom det én tåre. Ved slutten av manuset som vi hadde utformet og jobbet så hardt med for å få det riktig for dere etter fire år, gråt jeg. Jeg klarte ikke å holde det tilbake, og jeg måtte fortelle det til alle. Og søsteren min sa: «Ikke mer gråting, bror.» Så jeg vil bare si at noen ganger trenger selv de tøffeste karene i verden å gråte.»

Slik det ser ut nå, er « Fast Forever planlagt å ha premiere på kino 17. mars 2028, noe som betyr at produksjonen sannsynligvis må gå av stabelen uten problemer hvis filmen skal rekke denne premieredatoen. Selv om produksjonen starter i desember, vil den trolig ta minst et par måneder for en film av denne størrelsen, omfanget og kostnaden, noe som betyr at det vil være avsatt rundt ett år til etterproduksjon. Med tanke på effektene som brukes i moderne «Fast and Furious»-filmer, kan dette være en ganske stram tidsplan.

Gleder du deg til avslutningen på «Fast and Furious»-historien?