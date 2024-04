Innspillingen av den nye Karate Kid

Innspillingen er nå offisielt i gang for oppfølgeren til Karate Kid, som nok en gang har Jackie Chan og Ralph Macchio i hovedrollene. Denne gangen er det imidlertid ikke Jaden Smith som spiller Karate Kid, men et nytt talent som har inntatt rollen, nemlig Ben Wang. Ralph Macchio skal nok en gang gå inn i rollen som Daniel LaRusso, og Jackie Chan skal spille rollen som Kung Fu-mesteren Mr. He.

Filmen vil denne gangen foregå på østkysten og fokusere på en kinesisk tenåring som gjennom kampsport får hjelp av en mentor eller kanskje til og med to? Filmen skal regisseres av Jonathan Entwistle, som er mest kjent for filmen The End of the F***ing World, og manuset er skrevet av Rob Lieber. The Karate Kid kommer etter planen på kino 13. desember.