Innspillingen av den siste sesongen av Outer Banks

HQ

Det virket som om Netflix var ferdig med Outer Banks etter den tredje sesongen, da gjengen avsluttet et langt eventyr som strakte seg over tre sesonger og i hovedsak red inn i solnedgangen. Serien viste seg imidlertid å være en for stor suksess, og strømmetjenesten ville ha mer, så en fjerde sesong debuterte, og denne tok opp igjen gjengen noen år senere, da de var på vei ut på et nytt eventyr. Denne mer modne historien fikk et stort avgjørende øyeblikk på slutten av sesong 4, med planer om å fortsette den og avslutte en gang for alle i den innkommende sesong 5.

Arbeidet med dette siste kapittelet av serien er nå godt i gang, ettersom Netflix har avslørt at skuespillerne er tilbake sammen og har begynt å filme den femte og siste sesongen av serien. Dette ble bekreftet i et innlegg på sosiale medier, der streameren forklarer at "OBX SEASON 5 IS NOW IN PRODUCTION".

Premieredatoen for denne siste episoden er ennå ikke bekreftet, men en rimelig gjetning vil være i 2026, sannsynligvis som et av årets største tilbud fra strømmetjenesten.