Innspillingen av den siste The Conjuring-filmen har begynt

En av de mest gjenkjennelige og populære moderne skrekkfilmseriene er The Conjuring -serien. Patrick Wilson og Vera Farmiga har i løpet av disse årene kjempet mot alle slags grusomheter, men dette har tydeligvis tatt på paret, som snart skal trekke seg fra serien.

HQ

Neste år kommer The Conjuring: Last Rites på kino fra 5. september 2025, og med denne datoen i tankene har Warner Bros. Pictures nå bekreftet at innspillingen av filmen har begynt. Vi kan se dette bekreftet i et bilde av en klapptavle for filmen som også bekrefter Michael Chaves som regissør.

Den kommende The Conjuring: Last Rites vil være den niende delen av franchisen, som inkluderer tre andre nummererte The Conjuring filmer, tre Annabelle-filmer og to The Nuns, hvorav den siste debuterte i fjor.

Når det gjelder når vi kan forvente en trailer for The Conjuring: Last Rites, med innspillingen som nettopp har begynt, kan vi sannsynligvis se frem til en som slippes i midten av 2024.