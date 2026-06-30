Innspillingen av den tredje sesongen av One Piece er ferdig

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Det ser ut til at det er svært sannsynlig at Straw Hat Pirates kommer tilbake til Netflix i 2027. Netflix har avslørt at produksjonen av den tredje sesongen av live-action-serien « One Piece » nå er offisielt avsluttet, noe som betyr at arbeidet med etterproduksjonen kan begynne, alt i forkant av premieren på en dato som ennå ikke er fastsatt.

Denne informasjonen er blitt formidlet sammen med et nytt bilde fra settet, som viser skuespillerne stående foran et veggmaleri av Sir Crocodile - en referanse til antagonisten som ble hintet om gjennom hele sesong 2 - og som gjengen skal kjempe mot i dette neste kapittelet som skildrer Alabasta-historien, der sesongen som helhet går under navnet The Battle for Alabasta.

Det er også delt en synopsis i forbindelse med dette via Netflix Tudum, som legger til: "Etter å ha gått med på å hjelpe prinsesse Vivi på slutten av sesong 2, står Luffy og Straw Hat-mannskapet overfor en krig som er i ferd med å bryte ut i ørkenriket Alabasta, Vivis hjemland.

I sesong 3 truer et opprør med å rive nasjonen i stykker, i hemmelighet drevet av en av de syv krigsherrene til sjøs, den nådeløse Sir Crocodile, og hans undergrunnssyndikat Baroque Works, som søker å erobre Alabasta for seg selv», lyder beskrivelsen. «I en sesong preget av ubrytelige bånd og umulige valg må Straw Hat-gjengen møte en borgerkrig i emning og en mektig krigsherre for å redde Vivis kongerike før det smuldrer opp i sanden.

Formidable nye fiender og helt nye verdener venter i denne kommende sesongen, der innsatsen er høyere enn noensinne."

Følg med for mer informasjon etter hvert som vi nærmer oss returen av One Piece en gang i 2027.