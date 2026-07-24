Innspillingen av «Extraction 3» har offisielt startet, og Chris Hemsworth og Idris Elba er tilbake i hovedrollene

Tilbake i april ble det rapportert at Netflix var i samtaler med de kreative og stjernene bak «Extraction»-filmene i et forsøk på å få laget en tredje film i serien. Dette ble senere bekreftet da en annen rapport hevdet at produksjonsplaner var under utarbeidelse for prosjektet, noe som tydet på at det kanskje ikke ville ta så lang tid før produksjonen kom i gang.

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Nå kan vi følge opp disse rapportene med bekreftelsen på at «Extraction 3» offisielt er i produksjon. Netflix har delt et første bilde fra filmsettet, som avslører at Chris Hemsworth kommer tilbake som hovedpersonen Rake, støttet av Idris Elbas Alcott. Sam Hargrave er også tilbake i regissørstolen.

Når det gjelder hva vi kan forvente oss av dette neste kapittelet, kaster kanskje klappbrettet som Hargrave holder litt lys over prosjektet, nemlig at det ser ut til å være et lasteskip som blir beleiret av helikoptre i et miljø som, å dømme etter jungelen og øygruppen, ser ut til å være inspirert av Sørøst-Asia. Dette er på ingen måte en bekreftelse på konkrete detaljer, men det ville være uvanlig om klappbrettet hadde detaljer som var så lite viktige.

Når det gjelder premieredatoen for prosjektet, er det svært sannsynlig at vi får se «Extraction 3» på Netflix i 2027, dersom produksjonen nå er i gang.