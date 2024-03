Innspillingen av Nobody 2 kan begynne innen utgangen av året

Nobody fra 2021 ga oss en annerledes actionfilm. I stedet for å følge en typisk helt i dress og støvler som John Wick, fikk vi i stedet se Bob Odenkirk ta opp kampen med noen russere i en morsom actionfilm.

Nå har vi en oppdatering om en oppfølger fra produsentene David Leitch og Kelly McCormick. I en samtale med Collider snakket produsentene om Nobody 2 og en oppfølger til Violent Night med David Harbour i hovedrollen.

"Vi planlegger å vende tilbake til disse universene. Forhåpentligvis i slutten av året for Nobody 2 og i begynnelsen av neste år for Violent Night 2, hvis vi finner tid i alles travle timeplaner. Men utviklingen går kjempebra, og alle gleder seg veldig til å bringe disse verdenene videre", sier McCormick.

Den originale Nobody skal etter sigende utspille seg i samme univers som John Wick, så kanskje vi i oppfølgeren kan få se flere krysninger mellom Odenkirks ønsker om et normalt liv og snikmorderverdenen som ligger like bortenfor horisonten.