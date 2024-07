Innspillingen av oppfølgeren til M3GAN har startet

En av fjorårets mest suksessrike skrekkfilmer, med den morderiske dukken M3GAN i hovedrollen, gjør seg klar til å vende tilbake når det nå er bekreftet at innspillingen av oppfølgeren har begynt, ifølge Fangoria.

Det har vært mange forsinkelser, og utgivelsesdatoen for M3GAN 2 har blitt utsatt flere ganger, noe som forståelig nok har påvirket innspillingen. Men nå ser det ut til at filmen garantert kommer på kino over hele verden 27. juni neste år, og teamet er i full gang med innspillingen av prosjektet.

Heldigvis er flere av skuespillerne fra den første filmen tilbake, inkludert Allison Williams og Violet McGraw som gjentar sine respektive roller, i tillegg til at manusforfatter Akela Cooper og Gerar Johnstone igjen skal regissere.

Nøyaktig hva den morderiske dukken vil finne på i oppfølgeren er fortsatt uklart, men vi gleder oss selvsagt til nye onde krumspring!

Er du spent på M3GAN 2?