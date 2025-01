Innspillingen av Scream 7 har begynt

Den etterlengtede Scream 7 er offisielt i produksjon, nesten to år etter at den forrige delen kom på kino. Til tross for at både Melissa Barrera og Jenna Ortega har forlatt serien, fortsetter Neve Campbell i sin ikoniske rolle som Sidney Prescott. Den tidligere manusforfatteren Kevin Williamson, som nå går bak kameraet som regissør, delte den spennende nyheten i et innlegg på Instagram, der han uttrykte takknemlighet for muligheten og hedret avdøde Wes Craven. Filmen kommer på kino i februar 2026, og Scream 7 lover å bringe ny spenning med en talentfull ny rollebesetning.

HQ

Hva er dine forventninger til det siste kapittelet i Scream-sagaen?