Innspillingen av Sonic the Hedgehog 4 er offisielt i gang

HQ

Om nesten nøyaktig ett år har Sonic the Hedgehog 4, den fjerde filmen i serien, premiere, og denne gangen blir vi introdusert for de to Sonic CD-figurene Amy Rose og Metal Sonic. Vi avslørte nylig at førstnevnte vil bli spilt av Kristen Bell, men vi vet ennå ikke hvem som skal spille sistnevnte ennå.

Med tanke på tungvekterne i de andre rollene, er det mye som tyder på at dette også blir et stort navn. Men vi trenger nok ikke å vente så lenge med å finne ut av det, ettersom det nå har blitt annonsert via Instagram at innspillingen er godt i gang, komplett med et bilde av regissør Jeff Fowler som holder Amys ikoniske klubbe.

Premieren er satt til 19. mars 2027, og så får vi se om Sonic-filmene kan fortsette den ekstremt uvanlige trenden med å bli bedre og bedre for hver nye oppfølger.