Innspillingen av This is Spinal Tap 2 har begynt.

En av 80-tallets mest legendariske filmer skal få en oppfølger, og vi har nå fått nyheten om at innspillingen nettopp har begynt - nesten nøyaktig 40 år etter at originalen kom på kino.

Harry Shearer, Michael McKean og Christopher Guest skal selvsagt spille sine ikoniske roller, men vi får også se en rekke andre kjendiser gjøre overraskende opptredener. Blant disse er Elton John, Paul McCartney og Garth Brooks.

Etter det vi har hørt, vil This is Spinal Tap 2 handle om bandet som gjenforenes etter 15 års pause for å spille en siste konsert sammen.

Er du klar for This is Spinal Tap 2?

