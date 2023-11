Innspillingen av Venom 3 er gjenopptatt etter streiken

HQ

Både Venom og Venom: Let There Be Carnage ble grundig avvist av kritikerne da de kom på kino. Den første fikk imidlertid en grei mottakelse av publikum, mens oppfølgeren ikke klarte å tilfredsstille mange.

Til tross for dette er Sony fast bestemt på å lansere en tredje del i serien. Som så mange andre filmer fikk produksjonen imidlertid en bråstopp da Hollywood-streiken startet. Nå er streiken over, og innspillingen er gjenopptatt, noe vi vet takket være et bilde Tom Hardy har delt på Instagram.

Gleder du deg til Venom 3?