Inntrykk fra BattleBit Remastered: Spillingen trumfer fortsatt grafikken

Jeg pleide å veksle mellom Call of Duty og Battlefield som mine foretrukne skyteserier. Misforstå meg rett, jeg har alltid hatt tid til Halo, og etter hvert som mer moderne serier som Destiny og Overwatch kom begynte disse å ta mer og mer av oppmerksomheten min. Men i storhetstiden til PS3 og Xbox 360 hadde jeg egentlig bare øyne for CoD og Battlefield. I dag er det en helt annen historie. Battlefield er et skall av seg selv, og Call of Duty har blitt en så stor live-tjeneste at det føles som om du må vie hele ditt liv til serien for å holde deg oppdatert. Selv om dette er det nåværende klimaet for franchisene, betyr ikke det at jeg ikke har et svakt punkt for dem, så da jeg så at alle og enhver spilte det som ser ut til å være en low-poly-versjon av Battlefield, et spill kjent som BattleBit Remastered, visste jeg bare at jeg selv måtte se hvordan dette skytespillet for flere spillere står seg.

HQ

La meg bare begynne med å si at dette spillet, selv om det fortsatt er et ganske uferdig Early Access-prosjekt, beviser at gameplay trumfer det visuelle. Uten tvil. Visst er det fint å se skyskrapere smuldre opp i bittesmå biter takket være kraften i Frostbite Engine, men hvis spillet i bunn og grunn ikke er morsomt å spille, betyr det svært lite for de faktiske spillerne. BattleBit Remastered er et av de beste eksemplene på dette, for dette er et spill som ikke er slående eller iøynefallende, og ved første øyekast kunne man faktisk tro at det var en Roblox oppfinnelse. Men det er det ikke. Det er et spill som tar det beste fra det vanvittige Battlefield -spillet og rett og slett lar det skinne uten å måtte finne ut hvordan man kan gjøre opplevelsen så realistisk og pen som mulig, uten at det går på bekostning av ytelsen.

Hvis du har spilt et Battlefield -spill før, vil du bli godt kjent med hva BattleBit Remastered har å by på. Det finnes en rekke klassetyper som tilbyr unik mekanikk, tonnevis av våpen som kan tilpasses, en rekke kjøretøy å kjøre og styre, alt sammen på vidstrakte og ekspansive kart som kan sprenges i fillebiter. Det er virkelig mye å fordype seg i her, for det finnes flere titalls forskjellige våpentyper, som alle har sine egne progresjonssystemer som lar deg låse opp nye tilbehør ved å samle erfaring med våpenet. Dette kommer i tillegg til et overordnet progresjons- og erfaringssystem som låser opp nye våpen og verktøy etter hvert som karrierenivået ditt øker. Igjen, det hele er veldig Battlefield.

Dette er en annonse:

Det samme gjelder gameplayet og skytespillet. Det er stramt, responsivt og designet på en måte som fremmer spillerens handlingsrom. Dette er ikke et arenaskytespill med kart som har tre baner, det er en sandkasse i bunn og grunn, og du kan bestemme hvor du vil gå til enhver tid, noe som fungerer fordi kartene ikke føles tomme takket være BattleBit Remastered som støtter hele 254 spillerservere (dvs. to lag med 127 spillere). Våpnene er også spennende å bruke, og de føles ikke like tungvinte som i mange andre skytespill for flere spillere, fordi dette spillet ikke først og fremst er ute etter å være realistisk. Det er ute etter å være morsomt.

For meg er dette BattleBits største styrke. Spillet er rett og slett morsomt å spille. Det er ikke så krevende eller ferdighetssensitivt som et Call of Duty, men det prøver heller ikke å være så oppslukende at det mister seg selv, slik tilfellet er med moderne Battlefield spill. Det er en flott tittel som du bare kan logge på noen timer hver uke uten at det får konsekvenser og uten at du føler at du går glipp av noe.

Takket være BattleBit Remastered's grunnleggende designstil er spillet også bygget for spilling med mange bilder per sekund, og det er tilgjengelig. Du trenger ikke noen slagstasjon av en PC for å kunne kjøre dette spillet, slik tilfellet er med moderne CoDs og Battlefields, nei, du kan sannsynligvis til og med kjøre dette spillet ganske effektivt på en Steam Deck eller til og med en Nintendo Switch, hvis utviklerne har lyst til å portere det dit på et tidspunkt. Hvorfor? Low-poly-grafikken betyr at du ganske enkelt trenger en 4. generasjons Intel i5, en GTX 600-serie GPU og 8 GB RAM for å kjøre spillet med de anbefalte spesifikasjonene, noe som generelt sett er den typen teknologi som sannsynligvis driver den støvete PC-en fra 2003 som besteforeldrene dine fortsatt bruker.

Dette er en annonse:

Men alt er ikke bare fryd og gammen. Det er noen klare forbedringsområder. Brukergrensesnittet og resultattavlene er for eksempel svært utfordrende å plukke ut viktig og relevant informasjon for spilleren. Og så er det lyddesignet, som er vanskelig å bli klok på. Riktignok er det mange eksplosjoner i BattleBit Remastered, så lyden drukner, men det er et problem i mine øyne at man kan høre fottrinn fra allierte tydeligere enn fientlige fottrinn. Og når jeg først er inne på BattleBit, så virker verdiene for tid til å drepe litt for varierende. Noen ganger tilintetgjør du en fiende, andre ganger føles det som om de er kulesvamper, og det samme gjelder når du mottar skade fra motspillere.

Men med tanke på at dette er en Early Access-tittel, et spill som i tillegg er svært rimelig, kan du tilgi noen av svakhetene som BattleBit Remastered har akkurat nå. Med tiden, og forutsatt at de områdene som trenger forbedring, blir tatt tak i, har dette spillet gode muligheter til å virkelig sementere seg som en flott Steam indie-tittel. Hvis du har 10 pund til overs, bør du absolutt vurdere å bruke dem på dette spillet og ikke på noen V-Bucks eller et skin du glemmer etter et par dager.