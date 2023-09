Inntrykk fra Hellboy: Web of Wyrd: Big Red er tilbake

Da jeg satte meg ned for å prøve Upstream Arcades roguelike action-brawler, Hellboy: Web of Wyrd, ble jeg umiddelbart imponert over kunststilen og animasjonen som er brukt i dette spillet. Tegnestilen er vanligvis ikke det første som fanger blikket mitt når jeg spiller videospill i disse dager, ettersom jeg foretrekker gameplay fremfor grafikk, men når det gjelder oppgaven med å tilpasse en så ikonisk grafisk roman til et interaktivt format, har utviklingsteamet tydeligvis lagt stor vekt og fokus på å gjenspeile tegnestilen som gjorde disse romanene så populære. Verdenen er cel-shaded og føles som om den er tatt rett ut av en kunstbok, og det gjør underverker for å sette tonen for denne tittelen. Det sier seg selv at spillingen hadde en tøff utfordring med å leve opp til denne stilen.

Hellboy: Web of Wyrd Hellboy er en action-brawler med en roguelike-kjerne, noe som i bunn og grunn betyr at du tar med deg den berømte røde djevelen med horn inn i et fangehull for å sprenge og banke opp horder av monstre i den evige jakten på bytte, samtidig som du avdekker en forvirrende historie full av mysterier. Ettersom Hellboy er selve våpenet i spillet, får den berømte demonen for det meste slå og slåss med monstre med knyttnevene. Du kan riktignok få hjelp av et avstandsvåpen, for eksempel den trofaste revolveren Samaritan eller en granatkaster, men siden kampene ikke er designet for å være like flytende og fartsfylte som i et arenaskytespill, foregår mesteparten av kampene i nærkamp.

Alle som har spilt The Callisto Protocol vil umiddelbart føle seg hjemme i denne nærkampstilen, ettersom du må styre Hellboy og få ham til å dukke og sno seg under fiendenes angrep, samtidig som du kontrer med lette og tunge angrep. Det er ikke et enkelt system, for det krever litt tid å bli kjent med og mestre, men det føles autentisk for Hellboy, som alltid har vært en figur som foretrekker en tøff og langsom, men tung action fremfor en kampsportartist med lette, men raske slag. Hellboy har riktignok et spesialtrekk som gjør at han kan utløse ett skikkelig kraftig slag når det er ladet, noe som gir kampen litt mer dybde. Jeg ble aldri spesielt begeistret for kampene i Hellboy: Web of Wyrd, da de føltes litt stødige og kontraintuitive, men demoen foregikk også et stykke ut i historien, noe som utvilsomt spilte inn på dette inntrykket.

Når det gjelder fangehullsoppsettet, er dette ganske typisk. Du går inn i et rom, fiender spawner, du nedkjemper dem, og deretter kan du velge å gå til et av en rekke oppfølgingsrom, hvorav noen er låst og krever nøkkel for å komme inn, andre fører til et spesielt og utfordrende møte, noen til en blindvei, og andre til neste etasje i fangehullet. Hvis du har spilt en hvilken som helst dungeon crawler før, vil Web of Wyrd føles umiddelbart kjent. Det er ikke negativt i seg selv, for det er en velprøvd formel, men det tar litt av overraskelsen ut av spillet.

Når det er sagt, er Hellboy: Web of Wyrd definitivt et av de mer unike fangehullsspillene der ute. Ved å kombinere roguelike action-brawlersystemer med dungeonsystemet blir du hele tiden engasjert og utfordret, selv om spillet i ganske stor grad baserer seg på nærkamp og nisjeelementene som definerer dette (for eksempel å slå fiender inn i ødeleggbare miljøelementer). Det store spørsmålet rundt dette spillet er om kampene, kunststilen og skuespillerprestasjonene, inkludert avdøde Lance Reddick som Hellboy, kan bære denne tittelen, for ellers frykter jeg at det kan bli litt av en one-trick pony.

Heldigvis er det ikke lenge til vi kan fortelle deg mer om spillet, for Hellboy: Web of Wyrd skal etter planen debutere på PC og konsoller 4. oktober 2023.

