Inntrykk: Neva har allerede rørt meg med sin foreldreorienterte tilnærming

Da jeg anmeldte GRIS på tampen av 2018, ble jeg overrasket, naive meg, over hvor bra det var på alt som ikke var åpenbart ved første øyekast: mekanikken, retningen, gåtene, spilldesignet. Conrad Rosets kunst motsa den monotone tittelen ved å sprute akvarell over skjermen, mens fortellingen gikk gjennom sorgens fem stadier, hver knyttet til forskjellige farger. Da jeg spilte Neva for første gang her om dagen i Barcelona, gjorde jeg det allerede med kunnskapen om hva Nomada Studio er i stand til på spillnivå, og med nysgjerrigheten til å oppdage hvor kunstneren og utviklerne er på vei denne gangen.

Fra den første traileren gjorde Neva det allerede klart at det er forpliktet til et mer aktivt spill, hovedsakelig gjennom introduksjonen av kampmekanikk. Det vil være et litt lengre og dypere spill enn GRIS, og denne nye oppskriften betyr at gåter, hovedutfordringen i det forrige spillet, vil gi mer rom for kamper, mens gåing og plattforming vil fortsette å være hovedaktiviteten.

Det er også strukturert etter kapitler, men i stedet for å telle dem etter emosjonelle stadier og farger, består de så vidt vi vet av årets fire årstider. Jeg møtte Alba og en valpete Neva midt på sommeren i kapittel I, og ble deretter slått av hvor mye hun hadde vokst opp og hva den nå tenåringsreven kunne gjøre på høsten i kapittel II.

Det som er interessant med denne tilnærmingen, er at etter hvert som Neva vokser og modnes for hver årstid utvikler ikke bare de narrative faktorene seg (hovedsakelig forholdet mellom de to hovedpersonene), men også handlingene du kan utføre sammen med skapningen. I demoen min gikk jeg fra å måtte holde øye med reveungen hele tiden til å oppdage hvordan hun hjalp meg med å bite. Fra å måtte kalle på henne, klappe henne for å roe henne ned eller rydde en vei for henne, til å se henne lære seg et ekstra magisk hopp eller rase mot de onde skapningene.

Det er tydelig, og Conrad Roset forklarer det for oss i intervjuet som du kan se mellom disse linjene, at Neva handler om forholdet mellom far og barn. Og om pandemien og nedstengningen av den. Illustratøren selv ble far i løpet av den tiden, men også andre medlemmer av Nomada Studio, som medgrunnlegger Roger Mendoza. Vi får se den sårbare, naive, trengende Neva bli til en tåpelig "tenåring", og så ... får vi se. Ettersom skapningen er mye mer aggressiv i det andre kapittelet, spurte jeg om vi ville gå til det ekstreme å slåss med henne, men det ser ut til at det ikke blir tilfelle. Uansett forventer jeg et veldig mektig mytologisk vesen mot vinter og vår.

Alt annet er selvfølgelig et mysterium. Hva er det som foregår i denne verdenen som ser ut til å falle fra hverandre (referansene til innesperring). Hva er disse mørke skapningene som er som tatt rett ut av Spirited Away (det er en som til og med sluker de andre) og Princess Mononoke? Hvor er Neva og Alba på vei?

Jeg lar alt dette være en smakebit, det samme som jeg fikk fra forhåndsvisningen. Jeg fikk også lyst til å gjøre gåter, og forsto at det vil være færre gitt den nye vekten på kamp eller plattformkjøring med en ledsagerkarakter. Y-knappen brukes til å påkalle Neva, eller kanskje for å klappe henne eller hjelpe henne opp på en plattform. Alba kan i mellomtiden angripe med sverdet sitt (X), rulle, løpe gjennom luften eller til og med kaste seg ned på fiender.

Jeg kan ikke si noe om utviklingen av kampsystemet ennå fordi det var grunnleggende fiender, men dette vil ikke handle om å låse opp nye evner for kvinnen, men om å bruke nye reve-bevegelser midt i kampen. Forresten, et artig tillegg er at jentene gjenoppretter helsen sin ved å lenke sammen nøyaktige treff, noe som absolutt er et interessant snev av balanse.

Plattformseksjonene var like vakre som de var overraskende utfordrende, og du måtte tenke på hvor og hvordan du skulle hoppe før du gjorde det. Resten var mye gåing, noen av dem så lange at det ble en vandring, men igjen forstår jeg at dette var introduksjonsdelene.

Jeg lar det mest åpenbare komme til slutt. Det audiovisuelle aspektet her er ikke en innpakning, men selve hovedbæreren av opplevelsen. Spranget fra GRIS er fra mer monokromatiske miljøer og minimalistiske former til organiske omgivelser befolket av mytologiske vesener som myldrer av liv. Symbolikken omfavner nå naturen, animasjonen er på et annet nivå, og Berlinists toner akkompagnerer på en mer filmatisk måte. Jeg syntes det var vanskelig å ta av meg hodetelefonene og legge igjen kontrolleren på bordet, men heldigvis er det mindre enn en måned igjen til å spille Neva, og denne gangen kommer det ut på alle plattformer.