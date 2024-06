Inntrykk: Nintendo World Championships: NES Edition kan bli sommerens partyspill-underdog for retroentusiaster

HQ

Tro det eller ei, men Nintendo var med helt fra e-sportens spede begynnelse, sammen med Tetris og andre arkadeklassikere fra 80-tallet. Og da mener jeg ikke bare konkurransefeberen i Donkey Kong, men først og fremst det nærmest kult-følte Nintendo World Championships, som ble arrangert av NoA i 1990, og som tar oss til årets utgivelse for Nintendo Switch.

De gamle NWC-spillene ble spilt over hele landet på en sterkt spesialtilpasset og derfor unik Nintendo Entertainment System -kassett, der deltakerne prøvde å oppnå høyest poengsum på Super Mario Bros., Rad Racer, og nettopp Tetris. Bortsett fra historiene om jakten på den sjeldne kassetten, lever premisset videre med Switchs nye utgivelse, med den ikke så lille forskjellen at vi nå skal spille 150+ utfordringer basert på 13 NES-spill, sammen med en rekke ulike spillmoduser online og offline.

Nintendo World Championships: NES Edition - Liste over de 13 titlene



Super Mario Bros.

Legenden om Zelda

Metroid

Donkey Kong

Kid Icarus

Super Mario Bros. 2

Excitebike

Ice Climber

Ballongkamp

Super Mario Bros. 3

Zelda II - The Adventure of Link

Super Mario Bros. de tapte nivåene

Kirby's Adventure



Jeg hadde ærlig talt ikke forventet meg så mye av nok en mikro- eller minispillsamling som skulle fungere som fyllstoff i Switchens solnedgangsår, så jeg ble imponert da jeg innså at jeg fikk vondt i venstre tommel etter bare noen få minutter med den klassiske, skarpe d-paden på NES-kontrolleren. Og jeg spilte ikke engang mot menneskelige rivaler ennå, bare CPU-spøkelser for at jeg skulle bli kjent med utfordringene. Det kan ha noe å gjøre med menneskets konkurranseinstinkt, med nostalgi fra barndommen min med nettopp disse spillene, eller med det faktum at noen av utfordringene er skikkelig kjipe og får deg til å svette for å oppnå den ettertraktede S-rangeringen.

Så i stedet for å ta en titt på hvert eneste spill og hver eneste utfordring som finnes i forhåndsversjonen, satt jeg der og prøvde å få en S, eller det som er enda mer umulig, en "under 4 sekunder", på Super Mario Bros. -utfordringen, som ber deg om å bare ta tak i soppen så fort du kan helt i begynnelsen av World 1-1.

Hvor dumt det enn høres ut, må du gjøre det samme med Link s sverd i det legendariske Zelda-øyeblikket "it's dangerous to go along", fullføre en kort runde i Excitebike, få tak i Morphball til Samus i det første Metroid, og så videre, og så videre.

Grensesnittet er veldig gjennomtenkt, med forhåndsvisningsskjermbilder der du kan få oversikten, på Mario Party's måte, og med raske LR-knapptrykk for det du i utgangspunktet vil gjøre hele tiden: spille om igjen og om igjen for å bli best Personal Best.

Når du har spilt en haug med fåsekundersutfordringer i Speedrun -modus, vil du gradvis låse opp flere og flere utfordringer ved å investere de opptjente myntene. På nettet, der du kan vise frem din tilpassede, pikselerte spillertavle, finner du World Championships (men selvfølgelig) med fem utfordringer av ulik vanskelighetsgrad i uken, samt divisjonsdeling Survival Championships, der bare halvparten av spillerne (de med best poengsum) overlever i en slags Battle Royale-lignende avtale. Så kommer Legend Challenges, som er så søtt satt sammen at de presenteres sammen med sin egen Nintendo Power-drevne "perfect path"-guide med tips, og selv da er de litt av en greie.

Spillets konkurransedyktige skjønnhet skinner snart nok slik, men det er når du møter ekte mennesker, og enda bedre lokalt, at det viser sitt sanne potensial. Jeg spilte Party Mode med syv andre spillere på samme delte skjerm, noe som ser bra nok ut med tanke på den originale oppløsningen, og også et par av disse Legend Challenges (inkludert den vindfulle delen av The Lost Levels med Luigi), og dette fungerte overraskende bra som en lattermild, lettbeint opplevelse, men full av seriøs rivalisering.

Så jeg endte opp med å bli ganske overbevist om hva som blir mitt partyspill for sommeren, og gleder meg til å spille hele spillet på og offline veldig snart. Og en ting til: For meg er dette også en ny måte å nyte noen klassikere (og deres da banebrytende mekanikk) som jeg sannsynligvis aldri kommer til å spille fullt ut igjen.