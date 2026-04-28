Inntrykk: The Blood of Dawnwalker nivåer opp og etterlot oss tørste etter mer

Som du, min kjære RPG-elsker, kanskje eller kanskje ikke husker, da jeg fikk min første titt på The Blood of Dawnwalker på Gamescom i fjor, var det en hands-off demo. Så da Gamereactor ble invitert til å besøke kontorhulen til Rebel Wolves i Warszawa her om dagen, antok jeg at jeg endelig skulle få tilbringe litt praktisk tid med spillet som magiker om dagen og vampyr om natten Coen. Dessverre ble vi informert på forhånd: Du får ikke lov til å spille denne gangen heller.

Det som først hørtes ut som en nedtur, ble raskt snudd til det motsatte. Spillet er fortsatt planlagt for 2026, med en utgivelsesdato som sannsynligvis blir avslørt når du leser dette, så det faktum at det fortsatt ikke var spillbart, fikk noen til å heve øyenbrynene. Likevel gikk den guidede demoen fra "bekymringsfullt, noe må være galt eller ødelagt" til "wow, det har utviklet seg mye, jeg vet nå mye mer, og jeg må spille dette så snart som mulig".

For det denne nye forhåndsvisningen ga oss, var først og fremst et bevis på den betydelige utviklingen fra fjorårets tidlige betaversjon. For det andre fikk vi mye mer kontekst om historien og den såkalte "narrative sandkassen": karakterene, den forgrenede historiefortellingen og oppdragsdesignet, og hvordan det fungerer. Kunne vi ha forstått alt dette på egen hånd mens vi lærte oss den jevnere grafikken og scenariene med flere valgkonsekvenser? Jeg tror ikke det, i hvert fall ikke fullt ut, og derfor satte jeg pris på den guidede demoen.

Med dette sett og notert, henger det fortsatt to store spørsmålstegn over prosjektet. Kan det opprettholde denne fascinerende variasjonen av konsekvente oppdrag og oppdrag i løpet av de 30 dagene i spillet og samtidig beholde det samme nivået av intriger og belønning? Og hva med den åpne verdenen, siden dette fortsatt beskrives som et open-world dark fantasy action-RPG?

Vi fikk bare noen få detaljer på den fronten under demoen og vår tid med regissørene og utviklerne. Det vil være helligdommer som fungerer som teleporteringspunkter og ferdighetshoningsstasjoner, ingen monteringer, som Mateusz Tomaszkiewicz bekreftet til Gamereactor under intervjuet vårt, men Coen vil være i stand til å skifte form til en ulv(hvorfor selvfølgelig) for raskere traversal. Vi fikk også et glimt av det større oververdenskartet som, i tillegg til å være vakkert håndtegnet for klarhetens skyld, er "fullt av eldgamle ruiner", men vi fikk fortsatt ingen reell anelse om hvordan eventyret vil spre seg over det når du forlater landsbyen Laslea.

La oss gå rett på sak. Dette var spillets prolog, så i motsetning til fjorårets Day 9-demo, som fokuserte på omgivelser, evner, kamp og etterforskning, hadde den første timen av et nytt spill et helt annet formål. Etter den samme forhåndsinnspilte introen som vi så i fjor, fikk vi møte Coen og hele familien hans, fikk vårt første FOMO-rus med de forskjellige valgene du kan ta, og så hvor tøffe og historieskiftende konsekvensene kan være. I mellomtiden har vi gledet oss over den mye mer polerte grafikken (bortsett fra noen få stive dialoganimasjoner, er dette allerede en lekkerbisken) og godkjent et flytende retningsbestemt kampsystem som ser ut til å være fullstendig forvandlet basert på fjorårets tilbakemeldinger og rettelser.

Og det er derfor jeg lurer på om det vil holde kvaliteten i det lange løp, for til å være en åpen verden med stadig skiftende utfall, så de første stegene inn i spillet så forbannet godt regissert ut. Det føles nesten som et typisk God of War-aktig enspiller-actioneventyr med et rigid manus.

Coen er en ung gutt som lever i vanskelige tider med pest og hungersnød i Sangora-dalen i Karpatene. Han arbeidet i gruvene, der han pådro seg Argyria på grunn av eksponering for sølvstøv. Dette ene elementet synes å være nøkkelen til hans spesielle tilstand som daggryvandrer og til historien generelt. Han plages av hvordan lillesøsterens episode med Vrakhiri (introen, beskrevet i vår tidligere forhåndsomtale) kan påvirke henne, men Coen selv ender opp med å bli smittet av vampyrene. Snart nok blir den store samtalen tydelig her :

"Kjemp for din menneskelighet eller omfavn forbannelsen for å redde familien din"

Og dette er ikke noe du bestemmer deg for mot slutten av det 30 dager lange eventyret, men hele tiden fra dag 1. Søsteren din, Lunka, forsvinner i veiledningen, og antyder at noe er galt med henne, og kanskje med deg, i et herlig forvridd rødlig syn. Din mor, Esmie, er syk, og i det øyeblikket du får kontroll over Coen, må du bestemme deg for om du skal hente urter til henne. Hvis du ikke gjør det (og det gjorde ikke opprørsulvene, siden de bevisst brukte tiden på andre ærend), vil hun bli brutalt myrdet, spist levende foran øynene dine etter å ha vist svakhet overfor Knyaz Brencis, Vrakhir-herren i dette landet. Han har kanskje avskaffet skattene og kurert landsbybeboernes sykdommer, men han hersker med en tørstende jernhånd og ber "bare" om én regelmessig donasjon til gjengjeld: "En halvliter blod, en gang hver måne".

"Blod så tynt at det smaker som vann" - Brencis om Esmies svakhet

Dette ene faktumet fikk virkelig konsekvenser. Du kan drepe viktige NPC-er, bestemme hvordan du skal takle oppdrag og velge hvem du vil støtte. "Avslør hemmeligheter, kjemp natten alene eller med usannsynlige allierte - eksperimenter og se hvordan verden reagerer, utnytt hver forms styrker". Det er filosofien her, som for meg hørtes ut og føltes som mitt elskede Dishonored, men på en mye mer RPG-aktig måte.

Og hva gjorde du, din slemme ADHD-sønn, i stedet for å helbrede din stakkars mor? Siden hovedmålet, hvis du vil, er å redde familien din, ble vi fortalt at du kan ta de riktige valgene hver dag for å holde dem alle i live, inkludert pappa Pieter, lillebroren din Mirto og din storesøster Yana. Men som det illevarslende sitatet ovenfor antyder, ser det ut til at det blir mye lettere hvis du gir etter og omfavner vampyrevnene dine om natten.

I stedet for å samle urter hos den lokale legen, så vi flere fristende sideoppdrag dukke opp rundt Coen mens han gikk gjennom landsbyen. Å fullføre disse oppdragene, i tillegg til å lære seg nye evner, flytter klokken i spillet fremover. De ignorerte et godt betalt offer og en dame i nød ved navn Gremla (som senere ble ugjenkallelig henrettet under Fader Florins blodmesse), og valgte i stedet å redde en forsvunnet gris (for hvorfor ikke, om ikke annet for å illustrere konsekvensene) og en bekjents savnede bror.

Løv, lys, skygger, arkitektur og naturdetaljer i Lasleas utkanter ser nå vakre ut, fulle av personlighet til tross for spenningen og fortvilelsen som ligger i luften. Soldater holder et konstant øye med landsbyboerne, og Vrakhiri kommer og går som de vil. Bare oppdrag i nærheten vises på kartet eller kompasset, mens en Batman-lignende Focus Mode avslører plyndringsobjekter, interaksjonsobjekter og ledetråder på skjermen.

En skipbrudden hadde grisen i sin varetekt, og hourglass-ikonet i det første dialogvalget viste at å hjelpe ville flytte tiden fremover med ett segment. Deretter utløste det kamp, med retningsbestemte angrep, manuelle unnvikelser og utholdenhetskrevende auto-parader som jeg forklarte i fjor. Med fyren slått ned og grisen jaget ned kom ulvene, som ikke viste noen sympati for Coen til tross for et fjernt slektskap. Synd at grisen likevel ender opp med å bli slaktet og spist til middag av sin sanne eier, som allerede var i ferd med å slipe kniven da vi leverte den, et ironisk morsomt innslag som blir enda bedre av at du også kan velge om du vil være med på måltidet eller ikke.

Den savnede broren? Navnet er Lazar, og siden vi ankom tidlig nok i dagens tidslinje, er han fortsatt i live. Men det kunne ha vært verre. Redningen hans, inkludert litt detektivarbeid, fører oss til en av de gamle ruinene, noe som naturlig nok setter scenen for en alternativ miniboss, The Forgotten Guardian, en død mann som på en eller annen måte er vekket til live igjen, og hvis angrep ikke kan blokkeres, for de som er avhengige av auto-parry. "Hvis jeg måtte slåss mot den tingen, ville jeg pisset på meg", sier vår redningsmann. Et så annerledes oppdrag at du går glipp av det hvis du bruker tiden din på noe annet.

I stedet for det mer generiske fartøyet vi så i august, har Coen fått mye personlighet for oss med denne nye visningen. Med tanke på de mange måtene du kan forme ham på, forstår vi at han trenger å opprettholde en slags "spillerskapt karakter", men han trenger også å fenge oss med historien og motivasjonene hans. Det nye kunstverket som er dedikert til ham, sier allerede mye mer, og denne prologen viste hvordan han vil gå fra å være en veldig uerfaren, svak ung gutt som lett blir redd, til å bli en sterkere og mer selvsikker hovedperson.

Filmingen har også blitt bedre, både i og utenfor mellomsekvensene. Blood Mass-hendelsene føles anspente og troverdige. Vi får vite litt mer om de andre vampyrene som ble introdusert i den opprinnelige sekvensen, og det ser ut til at de vil fungere som Brencis' Koopalings i løpet av spillet.

Messen kom senere i prologen slik at vi kunne se hva som skjer videre, som setter Coen opp mot sølvgruvekollegene sine og setter hans sørgende, og dermed hensynsløse, far i fare. Jeg skal ikke røpe mer, men det er nok å si at han også blir savnet, og det er her Coen begynner å slite med sine nyervervede Vrakhiri-krefter, noe som henger sammen med hvordan Brencis satte en hoggtann i hjertet hans. Og jeg må si vi elsket øyeblikket da han føler seg fristet til å sluke vennen Kastel mens han ligger dekket av velsmakende, illeluktende blod. Et helt ben er nok for øyeblikket, som en tapa appetittvekker. Interessant nok vil det være avgjørelser du kan ta eller ikke ta, avhengig av din Blood Hunger, som faktisk kan bestemme for deg når du trenger påfyll, noe som signaliseres av en rød ramme på skjermen. Og ja, du kommer til å drepe venner og fiender ufrivillig på denne måten.

Med flere vampyrkrefter til rådighet, var det den perfekte delen for å vise frem de velkjente evnene. Coen ser mindre menneskelig ut, bruker klørne i kamp og får huggtenner. Han tar seg raskt av Gollum-lignende irriterende skapninger i hulene, og bruker Shadow Step og Plane Shift, der sistnevnte lar ham gå på vegger som Spidey, og som vi får vite alltid er tilgjengelig i den åpne verdenen. En ny vampyrevne var Claw Ride, som gjør at Coen kan gli nedover vegger i stedet for å gå på dem.

I den siste (nattlige) kampen dukket Vrakhiri Banneret opp som tøffere fiender som voktet et brennende hus sammen med den tidligere vennen og nå upålitelige kollegaen Vladimir. "Would a monster reason with you?", forsøker å menneskeliggjøre en Coen som faktisk kan gi etter for sulten hvis du velger å gjøre det før det blir automatisk.

Prikken over i-en? Det endelige oppgjøret med Brencis i prologen, der han klør Pieter i ansiktet for å utnytte sin egen sønns tørst. Vil Coen slukke den på sin far? Selv så tidlig i spillet er det på tide å møte Brencis, Knyaz av Vale Sangora, en tusen år gammel, erfaren romersk soldat. Coen kan ikke hamle opp med ham, men så skjer det noe: Det sølvfargede daggryvandrerblodet hans smaker vondt, og solen er i ferd med å komme frem. "Jeg burde skjære deg opp og studere innvollene dine!" Og hovedpersonen vår ender opp med å bli naglet til et tre med en påle. Hvordan skal han bli reddet?

Det og mer til får vi vite om noen uker, når vi forhåpentligvis får spille spillet selv for å lære mer om mer avanserte krefter og mysterier, ferdighetstrær fylt med fordeler og evner som Swordmastery, rollen til potensielle allierte i det lengre eventyret, og selvfølgelig den ekte åpne verdenen vi kan forvente av det fullstendige spillet når det slippes senere i år. Foreløpig kan jeg bare applaudere de mange unike, men genuint rollespillaktige tingene The Blood of Dawnwalker bringer til torgs. Hvis det holder hele veien som i prologen, kan det bli noe helt spesielt for sjangerfans.