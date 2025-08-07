Innvandring øker den spanske befolkningen til et nytt rekordhøyt nivå

HQ

Vi våknet opp til nyheten om at Japan nettopp hadde registrert et nytt bunnivå i folketallet etter et rekordstort fall i fjor, til tross for den økende innvandringen. Samme dag fikk vi vite at Spania, nettopp på grunn av innvandringen, nå er et skritt nærmere 50 millioner innbyggere.

Som nyhetsbyrået EFE publiserte, bidro personer født utenfor Spanias grenser til en total befolkningsøkning på 119 811 i løpet av vårkvartalet, slik at det per 1. juli (for omtrent en måned siden) var 49 315 949 innbyggere i landet.

Som i Japan, og som publisert av det spanske statistikkinstituttet(INE), gikk imidlertid antallet spanskfødte ned i nok et kvartal. I samme periode ble 95 277 utenlandske statsborgere lagt til befolkningen, noe som bringer det totale antallet utenlandske innbyggere opp i 7 050 174. Samtidig fikk 24 534 personer spansk statsborgerskap, noe som delvis oppveide nedgangen i antall innfødte.

Hvis vi sammenligner de årlige tallene, har Spania fått 508 475 flere innbyggere totalt, mens dagens nyheter om Japan snakket om et tap på mer enn 900 000.

Med innvandring i sentrum for globale overskrifter, politikk og debatt kaster disse kontrasterende tallene lys over de ulike demografiske realitetene i to svært forskjellige og fjerne land (til tross for deres felles forkjærlighet for ris, fisk og flamenco).