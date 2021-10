Inscryption er dagens GR Live-spill

Halloween nærmer seg med stormskritt, og for å være med på feiringen skal vi sjekke ut Daniel Mullins Games' psykologiske skrekkspill Inscryption i dagens GR Live. Dette er et kortbasert spill som blander roguelike-mekanikker med en escape room-stil, og her skal spillerne beseire en fiende i sitt eget spill for å rømme.

Er du interessert i å sjekke ut spillet er det bare å komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. I mellomtiden kan du sjekke ut litt gameplay i videoen nedenfor.