Inside kom til Xbox takket være en telefonsamtale fra Phil Spencer.

HQ

Tilbake i 2014 ble Inside avslørt på scenen på E3 av selveste Xbox-sjef Phil Spencer. På arrangementet kalte Spencer spillets forgjenger Limbo for "et av mine favorittspill gjennom tidene", og lovordene var tydeligvis ekte, for Playdeads medgrunnlegger Dino Patti avslører nå at det i stor grad var takket være Phil Spencers personlige engasjement at Inside fikk en kortvarig eksklusivitetsavtale med Microsoft.

Patti fortalte historien til den danske podcasten Arkaden, der han også avslørte at studioet var nær ved å signere en avtale med PlayStation før Spencers telefonsamtale.

"Noe av det som var viktig for meg, var at vi fikk så kortvarig eksklusivitet som mulig. Og det fikk vi veldig lite av med PlayStation", sier Patti. "Vi ble presentert for en god avtale, og vi tok hverandre i hånden og sa: 'Ok, dette høres bra ut, dette kan vi gjøre'."

Men så tok Spencer saken i egne hender. Dino Patti oppsummerer episoden slik:

"Jeg vet ikke om han fikk nyss om det på en eller annen måte. Jeg satt en kveld klokken åtte i joggebuksene mine, og så ringer telefonen min og viser et amerikansk nummer. Og det er Phil Spencer fra Microsoft. Det var helt vilt!

Han sa: "Hør her, vi må gjøre en avtale med deg, hva vil du ha?".

Og jeg sa: "Vi har faktisk inngått en grei avtale...".

"Nei, nei, nei, nei, nei, du forstår ikke hva jeg sier. Jeg kan få hva som helst til å skje, hva vil du ha?'"

Avtalen med Microsoft viste seg til slutt å være fordelaktig for Playdead. Ikke bare var Microsoft ansvarlig for mye av markedsføringen av spillet på ulike messer og kongresser, men den tidsbestemte eksklusiviteten ble også svært kortvarig, ettersom PS4-versjonen av Inside ble lansert bare noen måneder etter debuten på Xbox One.