Inside Out 2 er 2024s første film med en omsetning på en milliard dollar

Pixars animerte oppfølger Inside Out 2 fortsetter å slå knockout på kino og har nå klart å spille inn svimlende 1 milliard dollar globalt, og blir dermed medlem av en svært vanskelig klubb som kun omfatter 54 filmer noensinne. Dette er den første filmen som gjør det siden Barbie for et år siden, og den 11. animasjonsfilmen i historien som oppnår denne bragden. En utrolig imponerende rekord.

Med dette har filmen også gått forbi sin forgjenger, som i 2015 klarte å håve inn rundt 858 millioner dollar i løpet av sin tid på kino, en rekord som Inside Out 2 klarte å knuse på bare 19 dager, og nå er det eneste spørsmålet hvor mye mer suksessfilmen vil klare å tjene.

Har du sett Inside Out 2 og hva synes du om den?

