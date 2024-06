Inside Out 2 er årets største film

HQ

Følelsene er i høyspenn for Pixars oppfølger, noe som nok også gjenspeiles internt i selskapets ledelse akkurat nå, med tanke på den enorme suksessen Inside Out 2 høster på kinoene. Billettsalget har knust forventningene, og filmen har nå passert den tidligere rekordholderen Dune: Part Two som årets mest suksessrike med over 724 millioner dollar i inntekter (takk, Box Office Mojo).

Det er derfor gode sjanser for at Inside Out 2 kan bli en av, eller med litt flaks, de største suksesshistoriene noensinne for Pixar, noe som sannsynligvis føles betryggende etter den lange rekken av skuffelser som Disney har pumpet ut de siste årene.

Med bare to uker med inntekter under beltet er det også sannsynlig at Inside Out 2 blir den første filmen som tjener en milliard dollar på kino i 2024.

Har du sett Inside Out 2 og hva er dine tanker om filmen?