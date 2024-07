Inside Out 2 er nå den største animasjonsfilmen gjennom tidene

HQ

For to dager siden skrev Ben om at Inside Out 2 - eller Innsiden Ut 2, om du vil - hadde mer enn doblet Dune: Part Twos inntekter på kino, og sa samtidig at vi sannsynligvis ville se den bli historiens største animasjonsfilm i løpet av få dager. Han hadde rett.

Pixar bekrefter at Inside Out 2 har blitt den største animasjonsfilmen gjennom tidene. Dette betyr at den har tjent inn mer enn 1,453 milliarder dollar, som er det Frozen 2 klarte å gjøre på kino for fem år siden. Det er verdt å nevne at dette også gjør den til den 13. mest innbringende filmen noensinne ved å overgå fjorårets Barbie på listen.