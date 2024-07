Inside Out 2 er nå tidenes nest største animasjonsfilm

HQ

Inside Out 2 har vært overraskelsen i 2024 så langt på kino. Pixars oppfølger debuterte til en massiv mottakelse og har siden fortsatt å skinne, så mye at filmen nå faktisk er den nest største animasjonsfilmen gjennom tidene.

Inside Out 2 Filmen har passert 1,37 milliarder dollar på kino, noe som betyr at den har passert The Super Mario Bros. Movie, og er også den 16. største filmen gjennom tidene. Den neste utfordringen for filmen blir å overgå Avengers: Age of Ultron på 1,405 milliarder dollar, før den vender blikket mot Barbie på 1,445 milliarder dollar og deretter Frozen II på 1,453 milliarder dollar. Skulle den klare disse bragdene, vil Inside Out 2 bli den 13. største filmen noensinne, den største animasjonsfilmen noensinne og den største filmen som kommer på kino siden Avatar: The Way of Water i desember 2022.

For å holde oss til den animerte fronten, fortsetter Despicable Me 4 å trives, men på en mye mer subtil måte, ettersom filmen fremdeles er den femte største filmen i 2024, og ligger rundt 100 millioner dollar bak fjerdeplassen Kung Fu Panda 4.

Hvor mye lenger tror du Inside Out 2 kan gå?

