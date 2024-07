Inside Out 2 fortsetter å dominere billettkontoret med over 1,35 milliarder dollar

HQ

Etter en massiv åpningshelg begynte mange å lure på om Despicable Me 4 ville bli den neste store kassasensasjonen, og selv om Illuminations oppfølger fortsatt gjør det bra, er det ikke snakk om byens snakkis.

Inside Out 2 fortsetter å gjøre det bra på det globale kinokontoret, og har nå passert 1,35 milliarder dollar på verdensbasis. Dette betyr at animasjonsfilmen nå er den 17. mest innbringende filmen gjennom tidene, og er på nippet til å gå forbi 2023s nest største film The Super Mario Bros. Movie. Faktisk er Inside Out 2 nå rundt 100 millioner dollar unna å gå forbi Barbie og Frozen 2, noe som i så fall vil gi 2024 en større inntjening enn 2023, og Inside Out 2 vil bli kalt den største animasjonsfilmen gjennom tidene!

Som per Despicable Me 4, er det nå den femte største filmen i 2024 med 437 millioner dollar til navnet sitt. Det er komfortabelt foran A Quiet Place: Day One, som ser ut til å ha flatet ut på rundt 220 millioner dollar, og godt foran Longlegs, som presterer utrolig bra med tanke på produksjonskostnadene ved allerede å tjene 20 millioner dollar i åpningshelgen (og den åpnet bare i Storbritannia og USA).

Hvor mye lenger tror du Inside Out 2 kan gå?

Takk, Box Office Mojo.