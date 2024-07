Inside Out 2 fortsetter den utrolige kassasuksessen med over 1,2 milliarder dollar

HQ

Inside Out 2 har vært en suksesshistorie på en måte som få noensinne ville ha forutsett. Den animerte oppfølgeren har vært ute i rundt tre uker, og har i løpet av den tiden spilt inn over 1,2 milliarder dollar, noe som gjør den til en av de raskest voksende filmene gjennom tidene.

Etter nok en helg som la til rundt 100 millioner dollar til den totale summen, er filmen den 25. mest innbringende filmen gjennom tidene, og den fjerde mest innbringende animasjonsfilmen noensinne, med 1,216 milliarder dollar.

Den ligger for øyeblikket bak The Fate of the Furious, som raket inn 1.236 milliarder dollar, noe som betyr at Inside Out 2 bare trenger å generere 20 millioner dollar for å toppe action-eposet. Når det gjelder den animerte sektoren, vil The Incredibles 2 være det neste målet, som klarte 1.243 milliarder dollar i løpet av billettkontoret. Det er altså fullt mulig for det som på norsk heter Innsiden Ut 2 å gå forbi enda flere filmer for den forlater kinoer.

Filmen vokser også jevnt og trutt for å bli den største filmen i 2024 med stor margin. Den trenger å tjene inn rundt 200 millioner dollar til, og da vil den ha doblet Dune: Part Two sine 711 millioner dollar.

Har du sett Inside Out 2 ennå?

Takk, Box Office Mojo.