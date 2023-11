Inside Out 2 har den største animerte trailerlanseringen i Disneys historie.

Inside Out 2 slår allerede nye rekorder for Disney. Den etterlengtede oppfølgeren har nettopp gått inn i historien som den største animerte trailerlanseringen i studioets historie.

Traileren (som du kan se nedenfor) ble sett av 157 millioner mennesker i løpet av 24 timer, hvorav 78 millioner bare på TikTok. Dette overgår den tidligere rekorden som ble holdt av Frozen 2 da den ble lansert i 2019.

"Vi er veldig glade for at så mange har sett den nye traileren tilInside Out 2", sier Pete Docter, Chief Creative Officer i Pixar. "Da den første filmen kom ut, visste vi at ved å fortelle en historie der vi kunne se følelsene våre - de små stemmene inne i hodet ditt - ville det være så mye mer å utforske enn det vi kunne få plass til i én film."

Pixar 2 kommer på kino 14. juni 2024.

HQ

Takk, Variety.