Inside Out 2 har tjent dobbelt så mye som Dune: Part Two på kino

Himmelen ser virkelig ut til å være grensen for Pixars animerte oppfølger, Inside Out 2, som etter en veldig stor debut på kino, har filmen vist seg å ha gode ben og fortsetter å håve inn massevis av billettinntekter på ukentlig basis. Faktisk har filmen siden den kom for litt over en måned siden nesten innspilt 1,5 milliarder dollar, og er på nippet til å bli den største animasjonsfilmen gjennom tidene, noe vi utvilsomt vil kunne fortelle deg om i løpet av de kommende dagene.

Men før vi kommer til det, er det verdt å fokusere på det faktum at Inside Out 2 nå har mer enn doblet billettinntektene til 2024s nest største film, Dune: Part Two. Ifølge Box Office Mojo klarte Denis Villeneuves actionepos å generere 712 millioner dollar i løpet av kinoløpet, og nå, etter nok en dominerende helg, har Inside Out 2 nådd en nåværende topp på 1,443 milliarder dollar.

Det sier seg selv at det blir en utfordring for noen film å slå Inside Out 2 som årets største med dette tempoet, for selv om den fortsetter å trekke kinogjengere, er den også allerede den 15. (snart 14. eller til og med 13.) største filmen gjennom tidene.

Når tror du Inside Out 2 til slutt vil nå et platå?