Inside Out 2 kommer til Disney+ senere denne måneden

Etter den enorme suksessen på kino, visste vi at Inside Out 2 snart skulle få sin debutdato på Disney+, fordi filmen skulle komme digitalt som en vare som kunne leies og kjøpes i oktober. Vel, Disney har nå fjernet tåken rundt denne eksakte Disney + debutdatoen.

Vi blir fortalt at den animerte oppfølgeren kommer til streameren så snart 25. september. Dette betyr at om mindre enn to uker kan du slå på Disney+ og se det som nå er den åttende største filmen gjennom tidene.

Hvis du ikke allerede har sett Inside Out 2, må du huske å sjekke ut vår anmeldelse av filmen her.