Inside Out 2 slippes digitalt om mindre enn en måned

Pixars siste suksess har håvet inn penger på kinoer over hele verden som ingenting annet, og inntektene nådde nylig absurde 1,5 milliarder dollar, noe som er ny verdensrekord for animasjonsfilmer.

Men for de av oss som av ulike grunner foretrekker å holde oss unna kinomørket, vil det om litt under en måned være mulig å se Pixars kritikerroste film hjemme fra sofaen, når Inside Out 2 slippes på digitale tjenester som SF Anytime.

3. september er datoen som gjelder for de som ønsker å kjøpe Inside Out 2 digitalt.

Vil du benytte anledningen til å se Inside Out 2 når den slippes digitalt?