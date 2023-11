Inside Out 2-teasertrailer bekrefter at Anxiety blir med i filmen i juni

Pixars Elemental gjorde et fantastisk comeback på kino, så det er flott å se at animasjonsstudioet fortsatt kan levere gode opplevelser selv om hit-and-miss-ratioen har blitt litt negativ med årene. Nå er det på tide å vende tilbake til en gjeng vi allerede kjenner.

Den første teasertraileren for Inside Out 2 er her, og den gir oss det første innblikket i en av de tilsynelatende flere nye følelsene som vil dukke opp i Rileys hode når filmen kommer en gang i juni: Angst (med Maya Hawkes stemme). Du trenger ikke engang å se teaseren og høre Crazy Train for å forstå at dette kommer til å ha stor innvirkning på både Rileys sinn og spenningen i hovedkvarteret, men den gjør det definitivt klart.