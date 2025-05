Inside Out 2 var den mest lønnsomme filmen i 2024, med mer enn 650 millioner dollar innspilt

HQ

Inside Out 2 I fjor stormet "The Movie" inn på kino på en måte få av oss hadde forventet. Den animerte oppfølgeren tjente inn godt over 1 milliard dollar på kino, og ble den mest innbringende animasjonsfilmen gjennom tidene (inntil Ne Zha 2 kom inn i bildet).

Som du kan forestille deg, betydde dette ganske mye fortjeneste for Disney, noe som gjorde Inside Out 2 til den mest lønnsomme filmen i 2024. Ifølge Deadline utgjorde de totale kostnadene rundt 500 millioner dollar for filmen, hvorav 370 millioner dollar ble dekket av produksjon og reklame. Med mer enn 1150 millioner dollar tjent inn igjen, gir det Disney et koselig overskudd på 650 millioner dollar.

Sannsynligvis akkurat nok til å dekke Bob Igers bonus, ikke sant? Andre filmer som havnet på listen over de mest lønnsomme filmene i 2024 inkluderer Moana 2, som kom inn som nummer 2. Deadpool & Wolverine kom inn som nummer 3, og Despicable Me 4 rundet av topp 5 sammen med Wicked. Disney kom tilbake senere på listen takket være Mufasa: Løvenes konge på nummer 9. Sjekk ut hele listen nedenfor.