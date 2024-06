Inside Out 2 vil ikke komme til en strømmetjeneste på en stund

HQ

Vi er mange som gleder oss til å se oppfølgeren til Inside Out, og etter traileren å dømme har vi et morsomt og følelsesladet eventyr foran oss. Men ikke forvent å se den via strømming, ikke med det første i hvert fall. Disney har nemlig uttalt at de bevisst vil holde filmen på kino i minst 100 dager.

Filmen vil med andre ord ikke bli hastet ut på Disney+, og i et intervju med Bloomberg sa Pixar-sjef Jim følgende om det hele :

"Jeg håper at vi ikke vil slippe en annen spillefilm på Disney+. Hvis vi gjør flere ting for dem, bør det være en serie, og da blir det en klar avgrensning mellom det vi gjør for kinoene og det vi gjør for strømming."

