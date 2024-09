Inside Out spinoff-serien Dream Productions kommer på Disney+ i desember

Mens vi alle kan starte opp Disney+ i dag for å se 2024s største film, Inside Out 2, som en del av abonnementet vårt, kan vi også se frem til mer Inside Out godhet på slutten av året.

Spinoff-animasjonsserien Dream Productions kommer på Disney+ den 11. desember i år. Showet vil inneholde tilbakevendende elskede stjerner, inkludert Amy Poehler, Maya Rudolph, Tony Hale, og så videre, og når det gjelder hva serien vil handle om, kan du se sammendraget nedenfor.

Synopsis: "Dream Productions" er en helt ny serie som foregår mellom hendelsene i "Inside Out" og "Inside Out 2", og handler om studioet i Rileys hode, der drømmer virkelig går i oppfyllelse - hver natt, til rett tid og innenfor budsjettrammene. Riley er i ferd med å vokse opp, og når minnene hennes trenger litt ekstra bearbeiding, sender Joy og resten av Core Emotions dem til Dream Productions."

Dream Productions har premiere 11. desember, og den vil bli fulgt opp av en annen Pixar-serie kalt Win or Lose 19. februar 2025.