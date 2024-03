Insider hevder at Spyro 4 er i tidlig utviklingsfase

HQ

Toys for Bob jobber angivelig med en fjerde hoveddel i Spyro the Dragon-serien. Dette ferske ryktet kommer fra YouTuberen og innsideren kanadiske Guy Eh, som hevder å ha hørt nyheten fra flere kilder på PAX East.

"Spyro 4 er under utvikling. Det er en uttalelse. Ingen teoribygging, ingen evidensbaserte antakelser, ingen konspirasjoner, ikke engang et hint," sa han.

"As of March 2024, Spyro 4 is currently in development," sa han i videoen ovenfor og hevdet at utviklingen startet i januar 2024. Hvis dette stemmer, er spillet veldig tidlig i utviklingen, og det kan ta noen år før det ser dagens lys. Men som alltid bør slike rykter tas med en klype salt.

Takk, Eurogamer.