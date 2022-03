Insider hevder at Ubisoft planlegger stor spillpresentasjon med detaljer og lanseringsdatoer

HQ

Ubisoft har mange, mange spill på vei som vi ennå ikke har sett gameplay fra eller vet når kommer. Bare Massive jobber tilsynelatende på tre prosjekter, hvorav det tidsmessig nærmeste er lanseringen av Avatar: Frontiers of Pandora. Dessuten venter vi andre Ubisoft-spill som Skull & Bones, Beyond Good & Evil 2 og Splinter Cell Remake, for å nevne noen.

Nå påstås det at Ubisoft derfor planlegger en gigantisk presentasjon med over 20 spill, hvor de skal gi mer informasjon om disse. Det er i hvert fall hva journalist og insider Tom Henderson hevder i en rapport hos Xfire. Der skriver han at vi vil få se mange annonseringer med både gameplay og omtrentlig tid for lansering.

Henderson fremhever blant annet Avatar, Skull & Bones, The Division Heartland, Ghost Recon Frontline, XDefiant, Mario + Rabbids Sparks of Hope og mange flere, selv om det er noen titler han ikke tror vil bli inkludert i presentasjonen, som f.eks. som Beyond Good & Evil 2 spesielt. Presentasjonen skal visstnok finne sted "snart", men han sier også at på grunn av Russlands invasjon av Ukraina, kan planene påvirkes.

Henderson er generelt veldig pålitlig, men ta dette likevel med en klype salt inntil videre siden ingenting er offisielt bekreftet.