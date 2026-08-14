Insider: Ikke forvent noen Lego Marvel-spill på lenge

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Ser vi bort fra Lego Marvel Collection fra 2019, har det gått nesten ti år siden det siste nye Lego-eventyret basert på Marvel, nemlig Lego Marvel Super Heroes 2 fra 2017. Men etter det allment hyllede og vellykkede « Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, kunne man naturlig nok anta at Marvel sto for tur, spesielt med tanke på suksessen til «Spider-Man: Brand New Day» og den kommende «Avengers: Doomsday».

Men... det ser ikke ut til å være tilfelle. I hvert fall ikke hvis vi skal tro en kilde som vanligvis er pålitelig når det gjelder Lego-spill, nemlig Lego Games News. De melder nå at «serien 'Lego Marvel Games' er satt på vent på ubestemt tid», og fortsetter med å si at «det vil ta lang tid før et nytt spill i serien blir utviklet».

I stedet kan vi se frem til en ny Lego-tittel basert på «en stor Warner Bros-IP», som senere bekreftes å være noe annet enn Harry Potter, selv om det ville vært en åpenbar kandidat med tanke på den nye TV-serien – og det er heller ikke Dune.

DC er selvfølgelig en sannsynlig kandidat (hvorfor ikke Superman, som får en ny film neste år?), men kanskje kan det også være Ringenes herre eller til og med Mortal Kombat. Del gjerne i kommentarene hvilken Warner-franchise du håper blir omgjort til et Lego-spill.