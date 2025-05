Insider: Superman vil ha den største åpningshelgen noensinne for karakteren

HQ

11. juli er det premiere på Superman, den første live-action-filmen i det nye DC-universet fra DC-filmsjef James Gunn. Siden den både handler om Superman og starten på et helt nytt filmunivers, har interessen vært stor.

Den anerkjente og respekterte filminsideren Jeff Sneider besøkte nylig podcasten The Hot Mic, der han kommenterte sine forventninger til filmen, og avslørte at han forventer inntekter på rundt 175 millioner dollar den første helgen.

Skulle dette vise seg å stemme, vil årets Superman skrive historie med den største åpningen noensinne for karakteren (Man of Steel nådde 113 millioner dollar og Batman v Superman 166 millioner dollar i sine respektive åpningshelger). Men dette er selvfølgelig bare estimater, og Sneider sier også at han ikke tror filmen vil gå over 200 millioner dollar i inntekter i løpet av åpningshelgen.

Så det ser ut til at Superman kan få en virkelig vellykket start i dette nye DC-universet, i hvert fall når det gjelder billettinntekter. Vi kommer tilbake til hvor god filmen faktisk er når den har premiere.