Insider: The Last of Us 3 er under utvikling for PlayStation 6

Selvfølgelig er det ikke så farlig å bare si noe du kanskje håper eller tror - og få det til å høres ut som innsideinformasjon. Snakk ut av ræva, som det sies. Vi skrev i morges at The Last of Us-skaperen Neil Druckmann har kommet med en uttalelse om fremtiden til spillserien og at deres neste prosjekt "ikke er The Last of Us: Part III", noe som sannsynligvis betyr at det han refererer til er det kommende flerspillerspillet "Factions", som mest sannsynlig er studioets neste utgivelse (og vil tilsynelatende være et fullverdig Live Service-spill et sted mellom Destiny 2 og The Division 2). Samtidig forteller en Sony-insider til The Leak at Naughty Dog har begynt å skripte det tredje spillet med PlayStation 6 i tankene.

"The Last of Us 3 er under utvikling med Playstation 6 i tankene."

Og selvfølgelig, hvis det kommer til å bli utgitt om fire år, ville det ikke være galt å gi det ut samtidig som PlayStation 6 (som er omtrent fire år unna, sannsynligvis) og PlayStation 5. Hva regner du med?

Vil historien i tredje del dreie seg om Abby eller blir det en prolog med Joel og Tommy i hovedrollene?

Takk, TheLeak.com.