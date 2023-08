Insidious the Red Door er den mest vellykkede filmen i serien.

HQ

Den femte og siste delen i Leigh Whannell og James Wans skrekkfilmserie Insidious har gjort det svært bra, og filmen har nå spilt inn 174 millioner dollar på kino. Ikke verst med tanke på det relativt magre budsjettet på rundt 16 millioner dollar, og det er vanskelig å se for seg at Blumhouse vil prøve å la være å produsere flere filmer i serien. Suksessen vil utvilsomt også bane vei for Patrick Wilson, som debuterte som regissør med The Red Door. Hvem vet, kanskje han får sjansen til å fortsette serien i fremtiden? For de av dere som er ivrige, er filmen også tilgjengelig på strømming (VOD) fra og med i dag, så det er bare å sette i gang!

Håper du på flere Insidious-filmer, eller synes du at nok er nok?