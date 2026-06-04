Insomniac bekrefter om Marvel's Wolverine er åpen verden eller ikke

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Insomniac Games, utvikleren bak Marvel's Wolverine, har offisielt bekreftet at spillet ikke vil være en åpen verden. Etter å ha skapt tre åpne superheltopplevelser i Marvels Spider-Man, Marvels Spider-Man: Miles Morales og Marvels Spider-Man 2, velger Insomniac en lineær tilnærming denne gangen, med fokus på den filmatiske kvaliteten på hvert oppdrag i Wolverine.

"Jeg kan si at vi ikke hadde som mål å lage et spill med åpen verden eller et sandkassespill. Det vi virkelig ønsket var et lineært enspillereventyr med høy oktan og mange intriger, og oppdragene gjenspeiler det i sin struktur", sier spillets regissør Mike Daly i et intervju med IGN.

Selv om du ikke kan reise over hele verden i ditt eget tempo, vil spillet ta deg med til en rekke forskjellige steder. "Logan er en karakter som i utgangspunktet reiser verden rundt, og som har reist verden rundt mange ganger. Han drives av en søken etter fortiden sin. Han drives av en følelse av plikt. Derfor bestemte vi oss for at et verdensomspennende eventyr var det rette for dette spillet. Logan er ikke en karakter som er forankret på et bestemt sted og tilbringer mye tid der," sier Daly.

Daly beskriver at noen nivåer vil være helt forskjellige fra hverandre, med noen som fokuserer på stealth og traversering, mens andre lar deg bli sittende fast i den massivt voldelige kampen vi så under State of Play-presentasjonen. Dette kan gjøre Marvel's Wolverine til et litt kortere spill enn Marvel's Spider-Man eller dets oppfølgere, men det vil sannsynligvis være en mer fokusert opplevelse. Og uten nett-slynging, vil vi i det hele tatt ha en åpen verden for disse Marvel-spillene?