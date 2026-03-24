Insomniac Games avslører hvorfor Marvel's Wolverine forhåndsbestillinger ikke er live ennå

HQ

Marvel's Wolverine er mindre enn seks måneder unna, og likevel kan spillere som ønsker å sprute pengene sine nå og forhåndsbestille en av 2026s største utgivelser ennå ikke gjøre det. Insomniac Games, utvikleren bak Marvel's Wolverine, har imidlertid forsikret oss om at vi ikke trenger å vente lenge før vi kan få forhåndsbestillingene våre.

I et svar til en fan på Twitter/X sa Insomniac at den nåværende planen er at mer av spillet skal vises frem våren 2026. Våren har nettopp offisielt begynt, så vi må kanskje vente en liten stund før vi ser mer av spillet.

Når vi har sett mer av Marvel's Wolverine, vil utviklerne la oss gå amok og forhåndsbestille. "Vi vil vise deg mer av spillet først," lyder Insomniacs svar da en fan spurte om forhåndsbestillinger også kommer til våren.

Det er mulig at spillet ikke vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling etter neste visning, men det ville være fornuftig å gi god tid for folk å få kjøpene sine tidlig. Dette kommer til å bli et stort spill, kan vi forestille oss, og så lenge Insomniac og Sony er sikre på å treffe utgivelsen 15. september, bør vi ha disse forhåndsbestillingssidene snart.