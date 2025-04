Insomniac Games gir en oppdatering om Marvel's Wolverine

HQ

Etter kunngjøringen tilbake i 2021 har vi hørt relativt lite når det gjelder offisiell informasjon om Marvel's Wolverine. Det var selvfølgelig en del lekket gameplay, men Insomniac Games har vært ganske stille om det kommende superheltespillet.

Og i en nylig oppdatering holder de seg fortsatt stort sett stille. I et svar til en bruker på sosiale medier som beskyldte utvikleren for å ignorere fansen svarte Insomniac Games-teamet med å bekrefte at de fortsatt jobber med Marvel's Wolverine.

"Vi jobber aktivt med Marvel's Wolverine for PS5. Vi vil dele nyheter om spillet når *vi* er klare til å dele det. Det vil alltid være vårt svar," lyder svaret. "Vi kan ikke handle på alle forespørsler når ting tar tid, ressurser og grønt lys for å dele dem."

Insomniac ga ut Marvel's Spider-Man 2 i 2023, og selv om studioet har vært i stand til å pumpe ut spill ganske regelmessig, forstår mange fans at i denne moderne spillalderen tar storbudsjetttitler som Wolverine mye tid å lage, og gir utviklerne den tiden til å lage mat.

Marvel's Wolverine er under utvikling for PS5.