Insomniacs usynlige visjon: Resistance 4 som aldri ble noe av

HQ

I et nylig intervju med Kinda Funny Games avslørte Ted Price, den kommende presidenten for Insomniac Games, at studioet hadde pitchet Resistance 4 til PlayStation, men at forslaget ble avvist. Price beskrev konseptet som fantastisk og bemerket at mange teammedlemmer var lidenskapelig opptatt av å fortsette historien.

"Vi pitchet det, og det var et fantastisk konsept, men det fungerte bare ikke med tanke på timing og markedsmuligheter. Men det var et resultat av at mange av Insomniac-teammedlemmene var lidenskapelig opptatt av å utvide historien ytterligere, fordi jeg mener at Resistance har skapt en veldig kul alternativ historie der alt kan skje med kimærene og hvor de drar og hva deres opprinnelse er."

På grunn av tids- og markedshensyn ble det imidlertid ikke noe av prosjektet. Han la vekt på den rike alternative historien som ble etablert i Resistance-serien, særlig kimærenes gåtefulle opprinnelse og potensial. Price reflekterte over sin rolle som kreativ leder for de to første delene, og uttrykte sin personlige hengivenhet for serien og de verdifulle erfaringene han hadde gjort seg under utviklingen av den.

"Jeg var så heldig å få være kreativ leder på de to første Resistances. Og jeg kommer til å huske mange, mange øyeblikk - gode og dårlige - når det gjelder utviklingen, som lærte oss alle mye om hvordan vi kan heve oss selv i ganske vanskelige situasjoner."

Resistance-serien debuterte med Resistance: Fall of Man i 2006, og sist gang det kom en hovedutgivelse var med Resistance 3 i 2011. Selv om det for øyeblikket ikke foreligger noen planer om en ny utgivelse, er Price fortsatt håpefull med tanke på seriens fremtid.

Hva er dine minner fra Resistance-spillene, og ønsker du at serien skal komme tilbake?