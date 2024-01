Instagram introduserer nudges og ber unge brukere om å legge seg

HQ

Dagene med uforstyrret skrolling gjennom Instagram-feeden på kvelder og netter er over, i hvert fall hvis du tilhører demografien som Meta klassifiserer som unge brukere. Etter kl. 22.00 om kvelden vil appen begynne å minne brukeren på å gå til sengs, noe som skjer i intervaller på 10 minutter.

Denne nye funksjonen er et ledd i arbeidet med å tilfredsstille det amerikanske senatet, som har innkalt en lang rekke administrerende direktører fra de største teknologiselskapene for å svare for deres manglende evne til å beskytte unge mennesker på nettet. På Metas egen blogg kan du lese følgende :

Oppdatering 18. januar 2024 kl. 03:00: Søvn er viktig, spesielt for unge mennesker, så vi lanserer nye nattlige nudges som vil dukke opp når tenåringer har brukt mer enn 10 minutter på Instagram på steder som Reels eller Direct Messages sent på kvelden. De minner tenåringene på at det er sent, og oppfordrer dem til å lukke appen.

Synes du dette føles som en effektiv løsning for å få bukt med Instagram-avhengigheten?