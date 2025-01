Instagram kan betale TikTok-skapere opptil $ 50 XNUMX per måned for å legge ut på Reels

HQ

Da TikTok ble utestengt i nesten en dag i USA i slutten av forrige uke, bestemte mange brukere seg for å strømme til Instagram Reels, en annen måte å uendelig se på kortformet innhold og la hjernen din råtne.

Nå ser det ut til at Instagram veldig gjerne vil at folk skal holde seg rundt og legge ut eksklusivt på Reels, som ifølge The Information, Instagram tilbyr angivelig store skapere opp til $ 50 XNUMX per måned for å legge ut eksklusivt på Reels.

Dette er ikke første gang vi har sett medieplattformer prøve å kurtisere talent fra andre nettsteder. Hvis du er en streaming-seer, husker du for noen år siden da Kick gikk på en talentsignering. Dette er ikke så ulikt, men vi må se om det gjør en forskjell for TikToks dominans når det gjelder kortformet innhold.

