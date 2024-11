Instagram lar deg snart tilbakestille algoritmen din

HQ

Det er vanskelig å trene opp algoritmen for sosiale medier. Jeg trodde jeg hadde Twitter under kontroll, men fordi Elon måtte sørge for at alle så tweetsene hans, ble jeg bombardert med hans og hans like over hele feeden min. Instagram ønsker å motvirke dette, og lanserer nå en funksjon som lar deg tilbakestille alle de anbefalte innleggene dine.

Hvis du leter etter en algoritmeoppdatering, kan dette være måten å gjøre det på. Meta ønsker å gjøre plattformene sine tryggere for alle brukere, og prøver ut et verktøy som vil rense feeden din, selv om det er verdt å merke seg at anbefalingene vil tilpasses igjen over tid.

Ifølge BBC mener noen at dette tiltaket ikke er nok til å håndheve ekte sikkerhet, og at det er behov for mer betydelige endringer, selv om dette verktøyet er et kjærkomment tillegg til Instagram. Du kan tilbakestille innstillingene dine fra skjermbildet for innholdspreferanser i innstillingene dine.

