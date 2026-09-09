Instagram-svindlere bruker «åpenbart falske» opphavsrettskrav for å få store kontoer fjernet

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Den nyeste svindelen som herjer på internett, og som særlig rammer innholdsskapere på Meta-plattformen Instagram, går ut på at svindlere krever løsepenger fra kontoeierne etter å ha oversvømmet dem med opphavsrettsklager. Utpresserne sender inn falske klager, vel vitende om at Meta ofte ikke vurderer om en klage er berettiget eller ikke før de iverksetter tiltak mot den anklagede kontoen.

For noen innholdsskapere, som Instagram-brukeren Olly som driver kontoen «The Lost in Time History» med 1,5 millioner følgere, kan de miste tusenvis av følgere med mindre de betaler svindlernes løsepenger. Olly fortalte BBC News at han blir rammet av «åpenbart falske» krav for flere innlegg samtidig, til tross for at han kun legger ut bilder han har tillatelse til å bruke eller som han har funnet i det offentlige domenet. Deretter kontakter svindleren ham på Telegram, hvor de krever opptil flere hundre pund for å fjerne klagene og gi kontoen tilbake.

Meta har svart og sagt at de forstår at klageprosessen «kan være frustrerende for de som rammes, og at systemene våre er utformet for å beskytte folk mot at dette skjer i utgangspunktet. Etter vår gjennomgang har vi gjenopprettet det berørte innholdet og lagt til ytterligere beskyttelsestiltak for å sikre kontoene mot flere forsøk av denne typen.»

Problemet er at gjenopprettingen kan ta måneder hvis en bruker ikke betaler en månedlig avgift, og Meta prøver ikke å hindre at påstandene fører til at en konto blir fjernet i utgangspunktet, så lenge det er nok av dem. Den sosiale mediegiganten krever 9,99 pund i måneden for å bli verifisert på Instagram, noe som gir brukerne tilgang til support døgnet rundt via live chat.