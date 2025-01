Instagram viser tilfeldig AI-genererte bilder av seg selv

HQ

AI-tidsalderen er virkelig over oss, og det blir stadig vanskeligere å unnslippe maskingenerert innhold. Selv om du tror du har stilt inn algoritmen helt riktig, kan det hende at noen sosiale medier viser deg AI-generert innhold likevel. Noen Instagram-brukere har rapportert at appen har vist dem bilder av seg selv på ulike steder og i ulike situasjoner.

Ifølge 404 Media kan disse bildene dukke opp når du bare blar gjennom Instagram. Det virker som om du må bruke Meta AI på forhånd for å se disse innleggene. En Reddit-bruker hevdet at de redigerte en selfie med teknologien, bare for deretter å se et bilde av seg selv stående i en speillabyrint.

Meta bekreftet deretter at innlegget faktisk var ekte, men det var ikke en annonse for Meta AI. I stedet ser det ut til at programmet bare vil lage tilfeldige bilder for deg, og se om du ønsker å legge dem ut.

Går dette for langt med AI, eller er det et nyttig verktøy?

